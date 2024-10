Quando torna Milik?

Non ha usato mezze misure, retorica spicciola, parole di convenienza. Arek Milik , attraverso i propri canali social, ha fatto esplodere tutta la sua frustrazione per la lunga assenza dai campi. Un video delle sue giocate e la didascalia più chiara che mai: “Quanto c***o mi manca tutto ciò. Non vedo l’ora di tornare più forte e affamato che mai”.E parecchio sta mancando anche alla Juventus . Sì, perché farebbe comodo avere unin più: si adatta a quello che Thiago Motta vuole, dà soluzioni diverse rispetto ae soprattutto farebbe rifiatare l’attaccante serbo.Il 2 ottobre, Milik è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro; operazione che ha fatto seguito a quella di giugno. Un recupero, dunque, che si è fatto in salita e che ha colto di sorpresa lui e la Juventus.Cautela, dunque, è la parola d’ordine legata al suo rientro. Facile immaginare, però, che Thiago Motta riavrà Milik a disposizione solo nel 2025.