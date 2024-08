Quando torna Milik ad allenarsi?

Arek Milik è ormai in piena fase di recupero dopo l'intervento al menisco che lo ha costretto a non disputare l'europeo con la Polonia. L'attaccante della Juventus infatti si è fatto male prima che iniziasse la competizione. Le ultime sulle sue condizioni e quando può tornare ad allenarsi con il gruppo.Milik ovviamente non ha partecipato fino a qui agli allenamenti con la Juventus e non è andato in Germania per il ritiro. Da lunedì però, come racconta Tuttosport, il polacco tornerà ad allenarsi con il resto della squadra alla Continassa. Sarà la prima occasione per Milik di mettersi a disposizione di Thiago Motta.