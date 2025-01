Yildiz è l'arma in più della Juventus: solo Lamine Yamal come lui

Getty Images

Kenan Yildiz è senza dubbio uno dei giocatori più in crescita della Juventus. Anche nelle difficoltà dei bianconeri, il numero 10 ha dimostrato di potersi rivelare sempre pericoloso e importante nel gioco di Thiago Motta. Il turco è già andato a segno proprio contro il Milan (e punterà a ripetersi) e nel derby della Mole, regalando il momentaneo vantaggio alla Juve. Yildiz è perciò decisivo per i bianconeri, e le sue prestazioni si stanno rivelando tra le migliori anche a livello europeo: nei cinque maggiori campionati, infatti, soloha creatoproprio come Kenan (25+33 per lui). Inoltre è il giocatore con più presenze tra quelli nati dopo l'1gennaio 2005, avendo giocato già 20 partite.