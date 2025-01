Weah raggiunge McKennie: il gol è un altro traguardo in questa stagione

AFP or licensors

La Juventus torna a vincere in casa e trova tre punti importantissimi e sale al quarto posto in attesa della gara della Lazio. I bianconeri si trovano in zona Champions, ma soprattutto ritrovano il successo all'Allianz Stadium, che mancava addirittura da due mesi. Oltre al gol e alla bella prestazione di Mbangula, ci ha pensatoa chiudere i giochi pochi minuti dopo, con una rete importante dopo un momento difficile anche per l'infortunio. L'esterno bianconero è diventato il terzo giocatore statunitense a raggiungere le cinque reti in un singolo campionato di Serie A. Prima di lui c'erano riusciti Christian Pulisic e il compagno Weston McKennie.