Verso Juventus-Milan, Vlahovic recupera: può partire dal primo minuto?

AFP via Getty Images

In occasione di Juventus-Milan, i bianconeri potranno già contare sul nuovo acquisto Alberto Costa. Un innesto sicuramente importante per Thiago Motta, che potrà avere quantomeno più scelte nel reparto difensivo. Discorso diverso invece per Kolo Muani, infatti ci sono ancora delle questioni burocratiche legate al PSG da risolvere . Motta ha poi recuperato anchedopo le due partite senza il serbo a causa dell'affaticamento che lo ha tenuto fuori. Contro il Milan, però, DV9 torna a disposizione dell'allenatore bianconero, ma può già partire titolare? Al momento sembrerebbe leggermente favoritoper cominciare dal primo minuto, ma ogni dubbio verrà sciolto nella giornata di domani.