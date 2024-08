Bonucci e Higuain i casi più recenti

Davids e Roberto Baggio

La Juventus ha messo nel Mirino Kalulu, terzino e all'occorrenza difensore centrale del Milan. Il club bianconero ha individuato nel francese il rinforzo giusto per il proprio reparto difensivo. Non è la prima volta che tra i due club ci siano dei contatti, con affari che a volte hanno avuto del clamoroso. Soprattutto nel recente passato.Due degli affari più clamorosi della storia recente del calciomercato, soprattutto per quanto riguarda il difensore centrale. Correva l'estate del 2017 e la Juventus cedette Bonucci al Milan. Un evento che scatenò la rabbia del tifo bianconero, sopratutto per l'importanza di Bonucci e il valore all'interno del mondo bianconero. L'ultimo in ordine recente è stato Higuain. L'attaccante argentino venne ceduto al club rossonero nell'estate del 2018, in concomitanza con l'arrivo di Ronaldo alla Juventus.Altri due grandi episodi di mercato hanno coinvolto Juventus e Milan. Come quello di Roberto Baggio, Il Divin Codino approdò in rossonero nell'estate del 1995. Un trasferimento che scosse il popolo bianconero. Baggio approdò a Milano, per lui il Milan sborsò un indennizzo di 18 miliardi di lire.Altro affare riguarda l'olandese Davids. Il centrocampista arrivò a Torino nel mercato invernale del 1997. Un trasferimento che assunse i connotati quasi liberatori per il Milan. Davids alla Juventus trovò continuità di rendimento, facendosi apprezzare sopratutto dal popolo bianconero.





