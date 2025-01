AFP via Getty Images

Alla fine del primo tempo, lo spettro dell'ennesimo pareggio si è fatto più concreto., è tutto naturalmente pure in bilico. Ma la Juve vista nei primi 45 minuti con il Milan è questa roba qui: è spuntata, con solide e ottime idee, però senza la cattiveria necessaria per trasformarla. Si ferma alla teoria, evita la parte pratica. O meglio: ci prova, però non ci riesce. E non per questo si tira fuori dai rischi, anzi.Resiste il pari a reti inviolate e resistono pure le scelte forti di Motta. Cambiaso per ora non paga, McKennie a destra sì. E davanti Nico sembra un po' a metà, non che Vlahovic abbia fatto storicamente molto meglio...