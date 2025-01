Tomori Juve, le parole di Conceicao in conferenza stampa

Juventus-Milan è una partita senza dubbio fondamentale per entrambe le squadre. I bianconeri vogliono inaugurare il nuovo anno con un successo, e provare a lottare per il primo trofeo dell'anno, con l'obiettivo di lasciare indietro gli ultimi pareggi. Anche il Milan, però, vuole ritrovare fiducia dopo il cambio di allenatore e l'arrivo di Sergio Conceicao. Oltre all'impegno sul campo, però, Juventus e Milan sono state protagoniste delle ultime voci di mercato, soprattutto suSecondo La Gazzetta dello Sport, dall'arrivo di Conceicao sarebbe cambiata la situazione, con Tomori che avrebbe chiesto alla dirigenza rossonera dicon il nuovo allenatore. Il portoghese, in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso così sull'ex Chelsea. 'Non ho parlato di mercato, non ho avuto neanche il tempo. Non mi piace individualizzare le cose, fa parte del gruppo come tutti quelli che sono a disposizione'.