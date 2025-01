DaIn vista della prima sfida del 2025 all'Allianz Stadium – quella tra Juventus e Milan in programma sabato 18 gennaio alle ore 18:00 – c'è stata una grande risposta da parte dei nostri tifosi.A partire dalle ore 14:00 di oggi (venerdì 10 gennaio 2025), però, per i tifosi bianconeri saranno disponibili ulteriori biglietti in vista del match contro i rossoneri. Il costo dei tagliandi nei settori 211 e 212 dell’Allianz Stadium sarà di € 45,00 e l’acquisto online sull’Official Ticket Shop sarà riservato ai soli tifosi titolari di Juventus Card. Chi non ne è ancora in possesso, può acquistarla subito su Juventus.com. Per qualsiasi necessità relativa alla Juventus Card, è possibile contattare il Fan Service al numero (+39) 011.45.30.486.