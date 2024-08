Dopo i colloqui telefonici trae l’amministratore delegato del, Giorgio, avvenuti ieri, ulteriori incontri sono previsti per oggi per definire gli ultimi dettagli e formalizzare i contratti. Kalulu, arrivato a parametro zero a Milano grazie all’intuizione di Geoffrey Moncada, potrebbe rappresentare una ricca plusvalenza per i rossoneri. Il difensore francese aspetta solo il via libera per raggiungere Torino e sottoporsi alle visite mediche, con l’obiettivo di essere disponibile per la prima partita di campionato contro il Como, in programma lunedì alle 20:45 all'Allianz Stadium.