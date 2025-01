Compagni all'AZ e in Nazionale

è una sfida che per storia e tradizione si presenta letteralmente da sola, ma al suo interno racchiude sfumature e contenuti che condiscono un piatto decisamente prelibato. Riflettori puntati, dunque, sulla sfida nella sfida dell'Al-Awwal Park, rigorosamente in salsa olandese.Il match tra bianconeri e rossoneri, infatti, metterà di fronte. Compagni di squadra in nazionale, così come lo erano già stati ai tempi dell'AZ, e ora avversari nella notte di Riyadh che sorriderà solamente a uno dei due.Koop ha vestito la maglia dell'AZ dal 2017 all'estate del 2021, mentre Reijnders è approdato in biancorosso nell'estate del 2020. In altre parole, i due si conoscono molto bene: insieme hanno giocato per 31 volte: 4 con l’U21 dell’Az Alkmaar, 23 con la Prima squadra del club olandese e in 4 occasioni con la nazionale Oranje. Ex compagni, oggi avversari: Juventus e Milan si affidano a loro nella notte saudita.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui