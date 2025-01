Juventus-Milan, Douglas Luiz può tornare titolare: chi rischia l'esclusione

Simone Arveda



Douglas Luiz titolare in Juventus-Milan?

Da oggi lasi prepara alla sfida con ilin programma sabato 18 gennaio all'Allianz Stadium. Thiago Motta potrebbe cambiare qualcosa rispetto alal formazione scesa in campo con l'Atalanta. Ad esempio a centrocampo, dove Douglas Luiz spera di tornare titolare.Il centrocampista brasiliano è rimasto in panchina con l'Atalanta, subentrando nel secondo tempo al posto di Khephren Thuram. Douglas Luiz era invece tornato titolare dopo mesi nel derby. Come riferisce il Corriere dello Sport, a centrocampo, Douglas Luiz si candida per sostituire uno tra Locatelli e Thuram, che potrebbero quindi essere a sorpresa esclusi da Thiago Motta.