Juventus-Milan, cosa filtra su Pulisic

Christianha solo accusato un affaticamento muscolare, senza lesioni, e farà di tutto per essere a disposizione delper la partita di sabato 18 gennaio contro la, fondamentale per la lotta al quarto posto. Nonostante l’affaticamento, l’attaccante americano ha svolto allenamento differenziato giovedì. La giornata di venerdì sarà decisiva per capire se Pulisic potrà almeno essere convocato per la panchina contro i bianconeri. In caso contrario, sarà pronto Jimenez a subentrare al suo posto, garantendo un’alternativa valida in attacco per il tecnico rossonero.