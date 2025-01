'La Juventus è stata perfetta contro il Milan', il commento di Zazzaroni

Juventus-Milan, il commento di Zazzaroni

Il direttore del Corriere dello Sport Ivanha commentato la sfida tra la Juventus e il Milan. Le sue parole:"Bella ma assai vulnerabile nel finale di Bergamo, martedì scorso. Soltanto bella, a tratti molto bella, ieri col Milan. La Juve ha così vissuto la sua prima settimana da Thiago, giocando un calcio piacevole, fresco, relazionale (mi vergogno di averlo scritto: corro subito a confessarmi) e raccogliendo punti importanti, forse addirittura decisivi nella corsa Champions. La verità è che quando comanda la palla la partita ne guadagna sempre. L’interpretazione fornita dalla Juve è stata perfetta: così come a Bergamo, Motta ha fatto il possibile per vincere trascurando inoltre l’orizzontale per il verticale: non è peraltro il momento di fare calcoli, ma quello di recitare la tabellina del tre".