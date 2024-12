Supercoppa Italiana: chi arbitra Juventus-Milan

L'AIA ha appena reso nota la designazione arbitrale della semifinale di Supercoppa Italiana tra, in programma a Riad venerdì 3 gennaio alle 20.00 (ora italiana).A dirigere la sfida sarà, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti e Pietro Dei Giudici; scelto come Quarto uomo Giovanni Ayroldi, mentre al Var ci sarà Daniele Paterna con Valerio Marini Avar. Se supererà il turno, la squadra bianconera affronterà in finale la vincente di Inter-Atalanta, che si giocherà giovedì 2, sempre alle 20.00, con la direzione dell'arbitro Daniele Chiffi.