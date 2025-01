Contro il Milan per ritrovare la vittoria in casa: da quanto manca alla Juventus

La gara contro il Milan sarà fondamentale per tanti motivi: voglia di tornare a vincere, 3 punti pesantissimi in palio, rilanciarsi in campionato e non solo. Insomma, questa sera per la Juventus sarà vietato sbagliare, soprattutto nell'ottica del futuro. Il mese di gennaio vedrà i bianconeri affrontare ancora partite importantissime come, e ognuna rappresenta un tassello decisivo per la stagione in corso. Finora la Juve non ha ancora vinto nel 2025, e soprattutto vuole tornare a farlo all'Allianz Stadium. Già, perché se da un lato i bianconeri sono ancora imbattuti in campionato, dall'altro hanno collezionato solo 7 vittorie, e solamente 3 in casa, contro. Proprio il derby della Mole del 9 novembre è stato l'ultimo match vinto in casa, più di due mesi fa.