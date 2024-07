Merino Juve, la situazione

La stagione di Mikel Merino

I numeri

Presenze: 45

Minuti: 3.601’

Gol: 8

Assist: 5

Quando fa più male, o fa più piacere, ovviamente dipende dai punti di vista. Ultimi secondi del secondo tempo di recupero, Mikel Merino svetta in area e di testa porta lasul 2 a 1 contro la. Un gol pesantissimo, il più importante e decisivo della carriera del centrocampista della Roja. Un nome, quello di Mikel, che certo non suonerà nuovo ai tifosi della Juventus Nei mesi scorsi, quello di Mikel Merino è stato uno dei nomi accostati più di frequente in orbita Juventus. In scadenza nel 2025, il centrocampista è reduce da una stagione giocata su altissimi livelli con la Real Sociedad e, adesso, è protagonista assoluto con la maglia della Spagna.Ad oggi, però, la pista sembra decisamente più fredda. Nel ricostruire la propria linea di centrocampo: la Juventus e Cristiano Giuntoli hanno puntato su Douglas Luiz, su Khephren Thuram e su Koopmeiners che rimane il prossimo grande obiettivo di mercato. Quello di Merino resta un profilo che piace, come abbiamo detto una pista non particolarmente calda al momento, ma che resta da monitorare.