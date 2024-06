Il mercato attorno a Moise Kean

Canale aperto. E' questa la notizia più importante, a prescindere (per ora) dai dettagli. Il B, pensa a, e comunque sa benissimo quanto conti la volontà dinei discorsi in uscita. Il difensore della Nazionale ha posto la Juventus in pole position nelle sue preferenze, da dettare presto al club emiliano.Dopo i primi moti di resistenza, ora il muro eretto potrebbe quantomeno essere scalfito. Tradotto: c'è dialogo, si può provare a trovare una soluzione per evitare di restare tutti scontenti.Il nome che concilia i sogni è quello di Moise, in uscita dallae anche (nelle speranze dell'attaccante) in maniera piuttosto veloce. L'opzione Bologna non può non stuzzicarlo, con la prospettiva di giocare la Champions e di trovare minutaggio in una squadra che proverà a garantirsi continuità con Italiano. Italiano, tra l'altro, che lo avrebbe voluto anche a Firenze, prima di virare sul gallo Belotti.Il mercato attorno a Kean comunque si muove, va veloce, passa dallaall'Inghilterra, stuzzica la Francia e trova un po' di continuità nei salotti del mercato milanese. Si è vociferato anche di Turchia, ma non scalda l'attaccante. Che ha in testa una situazione chiara per il suo futuro: giocare, per alzare il livello e ritrovare la Nazionale italiana. Stare a guardare l'Europeo gli brucia. Eccome.





