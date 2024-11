Tira aria di rivoluzione?

Domani inizierà il mese di dicembre, ovvero l'ultimo prima dell'apertura del calciomercato invernale che scatterà da giovedì 2 gennaio. Una finestra di riparazione che, in casa, si preannuncia decisamente movimentata.Alla luce di una situazione infortuni davvero preoccupante, con i bianconeri che sfideranno il Lecce con addirittura 9 giocatori indisponibili, è logico comprendere come in quel di gennaio Cristiano Giuntoli dovrà recitare il ruolo di protagonista in sede di trattativa.Il Football Director bianconero, alla luce dei gravi infortuni di Bremer e Cabal che hanno decimato, letteralmente, il reparto arrettrato, sarà chiamato a chiudere in tempi strettissimi per un difensore, destinato ad essere il primo rinforzo per Thiago Motta. Tuttavia, le manovre che apriranno il nuovo anno potrebbero estendersi anche agli altri reparti.La Juventus potrebbe decidere di intervenire anche sul reparto d'attacco, visto il perdurare dell'assenza di Milik, anche se a parole Giuntoli ha certificato come la Juve non effettuerà operazioni nel pacchetto avanzato in attesa del pieno recupero di Milik e Nico Gonzalez. La realtà, però, potrebbe essere ben diversa e anche in quella zona del campo la Juventus proverà a cogliere delle opportunità. E in tal senso il nome di Zirkzee rimane uno scenario suggestivo ma tutto da esplorare.Occhio anche al centrocampo dove, attraverso delle cessioni importanti e decisamente non preventivate a inizio anno potrebbero arrivare risorse fresche da investire sul fronte entrate. E in tal senso, va attenzionata la posizione di Nicolò Fagioli e di Douglas Luiz, ovvero due che sembravano potessero diventare due perni del ciclo Thiago Motta solamente pochi mesi fa e che ora si trovano alle prese con una situazione e un futuro tutti da decifrare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui