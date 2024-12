Juventus, chi può arrivare a gennaio

Il lavoro della Juventus sul mercato continua e si intensifica sempre di più avvicinandosi a gennaio. La priorità per i bianconeri è rinforzare il reparto difensivo, fortemente indebolito dai due infortuni gravi di. Entrambi rimarranno ai box fino a fine stagione, e la difesa ha già traballato più volte, anche con altri stop: da inizio stagione si sono fermati quasi tutti, a eccezione della coppiaProprio per questo, l'obiettivo principale rimane un difensore, e in cima alla lista di Giuntoli c'è, anche se l'operazione non è semplice perché il Feyenoord vuole almeno 30 milioni. Il giocatore slovacco sarebbe però solo il primo nome, da considerarsi un investimento per il futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri punterebbero anche a un prestito fino a fine stagione. Per questa opzione, invece, il nuovo nome è quello di, che va ad aggiungersi ai già noti Skriniar e Antonio Silva.