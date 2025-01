Juventus tra campo e mercato: giorni decisivi

Mercato Juventus: le prossime mosse

Laintorno alle 22 di ieri sera è rientrata a Torino. La trasferta in Arabia Saudita è durata meno di quanto sperato e l'eliminazione in semifinale è stato una doccia ghiacciata, soprattutto per come è arrivata.. E ora?Adesso la Juve dovrà ripartire, un'altra volta in questa stagione, anche se forse, a parte l'inizio promettente in campionato, non è mai davvero partita, o almeno non ha mai messo la terza marcia, semmai la seconda (come due sono le vittorie consecutive che la squadra è stato in grado di fare). Senza dubbio però è questo è il momento più basso dei primi mesi di Thiago Motta.Ci sarà però per la Juve la possibilità di ammortizzare la sconfitta con il Milan e recuperare le energie fisiche ma soprattutto mentali. Come pochissime volte successo in stagione, lIl derby contro il Torino è in programma sabato 11. Thiago Motta ha a disposizione sette giorni per trovare la quadra, ragionare insieme alla squadra sul momento, su ciò che non sta funzionando e metterci mano, sul campo, durante gli allenamenti, nel lavoro quotidiano. Da "solo" tra oggi e domani, con i ragazzi a partire da martedì, quando il gruppo si ritroverà alla Continassa.I prossimi però saranno giorni cruciali anche per il mercato perché se è vero che la sessione è appena iniziata, il tempo non è comunque amico della Juve che ha la necessità di intervenire il prima possibile per iniziare a coprire i vuoti della rosa.Perché la priorità rimane quella e gli sforzi maggiori adesso saranno fatti lì. Da Antonio Silva ad Hancko, senza abbondare la pista Tomori. E' il momento di accelerare, in campo e sul mercato, per presentarsi al Derby nella giusta maniera.