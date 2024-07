In Italia non ci sono giocatori simili e se ci sono costano caro

Cosa significa tutto questo

La diretta conseguenza è lo spostamento dei radar in ambito internazionale

Lanon prenderà Riccardo. Il difensore delè ormai vicino al campionato inglese, precisamente all’Arsenal.. Sapientementeha spostato la sua lente d’ingrandimento su altri elementi, vedasioppure il recente nome di, quindi all’estero. Perché questa uscita dai radar nazionali per spostarsi su scala internazionale?Uno dei motivi per cui laha spostato l’attenzione sui canali internazionale può essere ricercata nel fatto che il nostro campionato non fornisca un campionario di giovani con la qualità del tocco palla o dell’impostazione che hanno fatto salire alla ribaltache hanno compiuto almeno 1500 passaggi totali e con all’attivo almeno 25 presenze in campionato (dati Kickest).. Imprescindibile per la proposta dell’allenatore, ma prima di tutto perché molto bravo a portare la sfera, a gestirla e a smistarla. Terzo in Serie A per precisione passaggi con il 90.0%. Solohanno fatto meglio.. Poi tra il romanista edelc’è un divario del 3%, che prosegue con. Il primo è in forza alla, gli altri due all’. Il resto dei giocatori è comunque già “blindato” dai rispettivi club. I. Al momento dunque non c’è nessun giocatore che possa avvicinarsi ai numeri dell’ex. E se sono presenti, sono stati già blindati. L’unico in prospettiva sarebbe stato, ma l’infortunio, le richieste del club e la sola trattativa dellaconavrebbero impedito fin da subito la nascita di una contrattazione., alla ricerca di giocatori simili, con dati conformi al profilo cercato ed eventualmente anche meno costoso. Jakubha già giocato in Serie A, è stato allenato dae non avrebbe dunque problemi ad abituarsi. Oltre a questo, è un giocatore che sa muoversi con la sfera tra i piedi e che ha sempre avuto delle percentuali discretamente alte. Evidentemente anchesegue questo ragionamento, dato che nell’ultima stagione alha collezionato una percentuale pari al 90.1% (dati Whoscored).



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui