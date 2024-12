Juventus, il mercato del 2024

TUTTI I GIOCATORI ACQUISTATI DALLA JUVENTUS NEL 2024

Djalò (gennaio)

Alcaraz (gennaio)

Douglas Luiz

Di Gregorio

Adzic

Cabal

Thuram

Kalulu

Koopmeiners

Conceicao

Nico Gonzalez



TUTTI I GIOCATORI CEDUTI DALLA JUVENTUS NEL 2024 O ANDATI VIA A ZERO

Soulé

Huijsen

Chiesa

Iling Junior

Barrenechea

Kean

Kaio Jorge

Facundo Gonzalez

Rugani

Djalò

Kostic

De Sciglio

Miretti

Nicolussi Caviglia

Rabiot

Szczesny

Alex Sandro

Il 2024 non ha regalato grandi emozioni in campo per la Juventus, solo qualche serata, come la finale di Coppa Italia o le notti di Champions tra Lipsia e Manchester City. A prendersi il ruolo di protagonista in casa bianconera è stato il mercato, quello estivo, reso ancora più scoppiettante se pensiamo alle precedenti due sessioni di mercato, che invece erano passate senza neanche accorgersene. Forse non è stata la regina del mercato se intendiamo con questo termine quella che si è mossa meglio, maquesti i termini che rappresentano meglio il mercato bianconero. Chiaramente a due facce;Ma perché allora è giusto parlare di rivoluzione incompiuta? Rivoluzione perché la Juventus ha cambiato tanto,. E ne ha salutati 12 tra chi c'era nella passata stagione a cui si aggiungono chi è tornato dai prestiti ed è subito ripartito (come Soulé, Huijsen, Kaio Jorge, Barrenechea).Come è possibile con così tante operazioni? Perché le cose da fare erano tante, dalla difesa all'attacco, passando per il centrocampo. E perchéInvece no, se è rivoluzione, lo deve essere davvero, senza guardare in faccia nessuno. Questa l'idea di base che ha accompagnato il mercato bianconero. E allora oltre allo stravolgimento necessario a centrocampo e alle cessioni in nome del bilancio (Huijsen, Soulé), ecco il nuovo capitolo in porta,In tutta questa trasformazione,che probabilmente rappresenta la vera mancanza del mercato 2024 bianconero. Lo stesso Giuntoli ha riassunto tutto ciò con poche parole: "Completeremo la rosa nei prossimi mercati". Ecco, come giudicare allora qualcosa che non è ancora finito? Con dei primi bilanci. I grandi colpi del mercato estivo (Koopmeiners e Douglas Luiz), in quantità e modi differenti, non hanno fin qui rispettato le aspettative, anzi, hanno deluso, perché è giusto concludere l'anno senza bugie o mezze verità. Altri si sono dimostrati vincenti (Kalulu, Conceicao, Thuram).Una cosa è certa,