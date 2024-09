e che si è confermato in maniera ancora più lampante contro i rossoblù. I tre goal fatti, certo, ma non solo. Esiste una Juve prima di sbloccare le partite e una dopo essere passata in vantaggio. Un aspetto su cui Thiago Motta dovrà lavorare, perché quando poi quell'episodio non c'è, il rischio è di rivedere tanti Juve-Roma, o Empoli-Juve, se preferite.I bianconeri a Genova sono passati da essere una squadra lenta, priva di idee e mai pericolosa per tutto il primo tempo a trasformarsi in positivo nel secondo. E la sensazione è che a fare la differenza non sia stato tanto l'intervallo, visto che erano passati pochi secondi dal rigore conquistato. ADa lì in poi si è visto ciò che Thiago si aspetta. Velocità, qualità, intraprendenza. E tutto è stato in discesa.Un copione che si ripete per i bianconeri. Sia contro il Como che con il Verona, la partenza non era stata delle migliori, poi arriva la rete ed ecco che cambia tutto. Era andata così anche con il PSV.? Queste sono le due domande a cui il tecnico e la squadra dovranno dare una risposta. Sicuramente c'è di mezzo anche l'aspetto mentale. La Juve non ha ancora quella consapevolezza necessaria per fare la voce grossa fin dall'inizio, prima che le cose si mettano nel verso giusto. Il meraviglioso secondo tempo di Genova però non può che aiutare a trovarla. Fiducia, fiducia, fiducia.