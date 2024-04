Quanto guadagna McKennie

McKennie Juve, la proposta di rinnovo

Quanto guadagna McKennie rispetto ai compagni di reparto

Ingaggio netto annuale

McKennie: 2,5 milioni

Rabiot: 7 milioni

Locatelli: 3 milioni

Miretti: 1 milioni

Alcaraz: 1,3 milioni

Fagioli: 1 milioni

Frenata brusca, di quelle che ti incollano al posto per poi farti sbattere a schiena all’indietro. Il feeling tra lae Westonprobabilmente non è mai stato così buono: lo statunitense è diventato un imprescindibile per questa squadra, una macchina da assist, e anche grazie all’impegno e all’attaccamento alla causa che sta dimostrando – gioca ormai da settimane con un tutore alla spalla lussata -, è tra gli idoli dei tifosi.Insomma, uno dei migliori calciatori della Juventus in questa stagione. Difficile immaginarlo in estate, quando sembrava avere le valigie pronte per lasciare Torino. Eppure è così e il club sta lavorando per rinnovargli il contratto. Lavoro che, come riporta calciomercato.com, non ha portato fin qui ai risultati sperati. Brusca frenata e fumata grigia: a non convincere l’entourage di McKennie sono le cifre proposte Westonha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e, attualmente, guadagna circaLa proposta avanzata dalla dirigenza della Juventus è di un rinnovo di uno o due anni alle stesse cifre: 2,5 milioni di euro a stagione. L’entourage, però, spinge affinché lo statunitense guadagni di più.Ma quanto guadagna McKennie rispetto ai compagni di reparto?Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!