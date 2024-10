Considerando le poche opzioni che ha lain questo momento per quanto riguarda le corsie esterne, il Corriere dello Sport parla anche dell'ipotesi di spostare"L'ultima alternativa, non approfondita in quelle settimane, porta al jolly McKennie sulla linea dei trequartisti, meno laterale ma più di gestione in vista del duello con Nuno Tavares, vero asso della corsia mancina della Lazio, da dove ha terrorizzato anche la retroguardia del Milan (e più di recente quella dell'Empoli)perdendo forse qualcosa in fase di spinta ma guadagnando in inserimenti e copertura". Thiago Motta infatti non avrà Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, aspettando di capire le condizioni di Weah e se Koopmeiners potrà recuperare.