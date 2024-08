La, prima di avviare le trattative con la, attende che i viola finalizzino l'acquisto di Gudmundsson, con la possibilità che l'accordo venga raggiunto dopo il weekend. Le condizioni dell'operazione sono già abbastanza definite: l'acquisto di Nico Gonzalez richiederà un investimento di 30 milioni di euro, e le parti stanno lavorando per trovare la formula migliore, simile a quanto avvenuto a inizio estate per il trasferimento di Moise Kean a Firenze. Cristiano Giuntoli non ha ancora abbandonato l'idea di ampliare la trattativa, considerando l'inserimento di una contropartita tecnica, con nomi come Westone Filiptra i possibili candidati.