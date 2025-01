Juventus, Mbangula al centro della scena: in pochi mesi il suo valore è triplicato

Getty Images

Il momento di Mbangula

Se c'è una cosa che chi scrive non ha proprio digerito della sua serata in terra belga è... la sua sostituzione . Tanto più a posteriori, nel momento in cui Thiago Motta ha parlato di lui come dell'attaccante migliore tra tutti quelli in campo ieri sera con la Juventus., reduce dal goal nel big match contro il Milan, ha offerto un'altra grande prestazione anche contro il, alla sua prima partita da titolare in Champions League, confezionando pure un cioccolatino che Nico Gonzalez non ha saputo scartare.Il classe 2004 se la sarebbe davvero meritata quella soddisfazione. Perché il suo è un momento d'oro, che si è costruito da solo con la perseveranza e la dedizione di un giovane che, pur con umiltà, non ha smesso per un secondo di credere nelle sue qualità , nemmeno quando lasembrava pronta a metterlo alla porta già a gennaio con l'idea di sfruttarlo per fare cassa: su di lui erano segnalate diverse squadre, principalmente tra Francia e Germania, con il club bianconero che per lui si sarebbe accontentato di un'offerta tra gli 8 e i 10 milioni di euro (che poi è lo stesso valore che gli attribuisce Transfermarkt).

Quanto vale ora

Ora Cristiano Giuntoli, soprattutto alla luce delle cifre che girano nel mercato di oggi, non ascolterebbe proposte inferiori ai, come scrive Calciomercato.com. Ma al di là di ciò la verità è che questo Mbangula si merita innanzitutto una chance - vera - nella Juventus di Thiago Motta. Dove ormai si è preso la scena da attore protagonista, un ruolo a cui non intende più rinunciare.