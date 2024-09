L'ex portiere Luca Marchegiani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sulla Juventus e sulla prossima Champions a cui il club bianconero prenderà parte. Di seguito le dichiarazioni.MARCHEGIANI - "Ci deve credere perché è la Juventus. La Juve non può cominciare una competizione, anche importante come la Champions League, senza avere un obiettivo importante o senza crederci. Secondo me ha un allenatore molto bravo, giovane e non con tantissima esperienza, ma capace di dare un’organizzazione chiara alle sue squadre. Un gioco non solo piacevole ma anche efficace".