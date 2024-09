Manuelvuole riprendersi la Juventus dopo le difficoltà della passata stagione e lo ha ampiamente dimostrato, non solo a parole in conferenza stampa ma anche con i fatti. C'è un particolare dato che riguarda il centrocampista classe 1998 che mette in luce la sua rinascita di questa stagione. Manuel infatti è tra i giocatori che hanno effettuato più palloni dell'intera Serie A. Secondo solo a Gleison Bremer. Il numero di passaggi effettuati da Manuel nella massima serie italiana è di 390. Fa capire quale sia la sua importanza agli ordini di Thiago Motta.