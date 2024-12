Una serata speciale con ospiti speciali questa sera all'Allianz Stadium. La Juventus ospita il Manchester City di Pep Guardiola ed Erling Haaland per citarne solo due. Chi però giocherà titolare nella squadra allenata da Thiago Motta è Khephren Thuram. Attenzione però perchè sugli spalti invece c'è anche il papà di Khephren, si tratta di Lilian Thuram che in passato, da calciatore, ha vestito la maglia bianconera. Oggi invece supporta il figlio che scenderà in campo con la maglia della sua Juventus. Per una gara che avrà certamente un sapore speciale.