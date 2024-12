Chi arbitra Juventus-Manchester City

Sarà il francesea dirigere il match di mercoledì sera tra, valido per la sesta giornata die particolarmente importante per entrambe le squadre.L'arbitro, come reso noto dalla UEFA, sarà coadiuvato dai due assistenti Nicolas Danos ed Erwan Finjean, mentre il Quarto uomo sarà Mathieu Vernic. Al VAR e all'AVAR ci saranno rispettivamente Willy Delajod e Benoit Millot. Il fischio d'inizio all'Allianz Stadium è previsto alle 21.00. E per i bianconeri, che in Europa sono reduci dal pareggio contro l'Aston Villa, sarà importante andare a caccia di un risultato positivo che possa rilanciarne la corsa.