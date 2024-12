Juventus-Manchester City, parla Di Gregorio

Il portiere della Juventus Micheleha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la sfida al Manchester City. Le sue parole:“Non so da dove mi sia uscita su Haaland ma stasera si celebra tutto il gruppo per atteggiamento, voglia e determinazione che portano a una grandissima vittoria”.“Portieri? Ci alleniamo bene, con Mattia e Pinso sono due grandissimi portieri ci sproniamo sempre, aiutiamo sempre la squadra sia in campo che da fuori”.“Atteggiamento visto e voglia di battagliare visti questa sera devono essere punto di partenza”.