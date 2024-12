Juventus, cosa manca per i playoff di Champions League



La Juventus può passare agli ottavi direttamente in Champions League?

Tre punti che pesano più di altri. Quelli ottenuti questa sera dalla Juventus nella vittoria per 2-0 contro il Manchester City all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus con questa vittoria si porta a quota 11 punti, al quattordicesimo posto nella classifica di questa Champions League.Potrebbe anche non mancare nulla., quelli che ha attualmente la Vecchia Signora con ancora due gare da giocare. Potrebbero bastare però anche 10 punti o addirittura 9 per l'accesso ai playoff. La vittoria contro il City porta Thiago Motta e la sua squadra a quota 11 quindi con un piede già al turno successivo. Ancora però si può sognare negli ottavi?La risposta sembra essere sì. La qualificazione si ottiene arrivando nelle prime otto in classifica. Ottavo posto occupato oggi dal Lilla, con 13 punti, quindi non inarrivabile. La Juventus ha infatti ancora due gare da giocare e quindi sei punti a disposizione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui