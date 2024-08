Le ultime sul rinnovo di Yildiz

Tra le tante e spinose tematiche di casac'è ovviamente quella relativa alla maglia, indossata nelle ultime due stagioni - si fa per dire - da Paul Pogba. Dopo la squalifica di 4 anni comminata al centrocampista francese - trovato positivo ad alcune componenti del testosterone - una delle maglie e dei numeri più gloriosi e 'pesanti' della storia juventina sono tornati liberi. Senza un proprietario.Nelle ultime settimane si era fatta largo l'ipotesi che l'erede designato per indossare la maglia che fu di Platini, Baggio, Del Piero e Tevez, fosse Kenan Yildiz, il gioiello turco salito alla ribalta nel corso dell'ultima stagione che ha proiettato il classe 2005 sulla scena nazionale e non solo. Il club bianconero, dal canto suo, è intenzionato a costruire il progetto targato Thiago Motta attorno alla stella dell'ex attaccante del Bayern Monaco, al punto da incensarlo e responsabilizzarlo con la maglia numero 10. Tuttavia, però, la strada che apparentemente sembrava tracciata ha evidenziato alcuni ostacoli lungo il cammino.La Juventus e Kenan Yildiz sono legate da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027. L'intenzione del club piemontese è ovviamente quella di costruire un progetto a medio-lungo termine che vada a concepire il talentuoso attaccante turco come epicentro assoluto dal punto di vista tecnico e dell'immagine. Morale della favola, in casa Juve si studia un prolungamento di contratto che vedrebbe dilatare la sua scadenza all'estate del 2029. Il tutto verrebbe poi suggellato dalla consegna in pompa magna della numero 10. Tuttavia, ad oggi, non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo tra le parti, che comunque non hanno mai interrotto il dialogo. Di conseguenza nessuna decisione sull'assegnazione della maglia numero 10 verrà ufficializzata a stretto giro di posta.





