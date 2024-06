UNDER 19 FEMMINILE

UNDER 17 FEMMINILE

UNDER 17 MASCHILE

UNDER 15 FEMMINILE

DaSono state diverse le gare andate in scena in questa settimana che hanno visto coinvolte le nostre squadre del Settore Giovanile.Stiamo parlando del fine settimana dell'8 e del 9 giugno 2024!Di seguito il recap, squadra per squadra.Bella vittoria in amichevole per la Primavera di Matteo Scarpa che, sabato 8 giugno 2024, si è imposta in trasferta, 2-3 sulle pari età dell'Inter. Di Moretti, autrice di una doppietta, e di Gallo le reti delle bianconere.Grande vittoria per le nostre ragazze, che battono 4-2 il Milan nel ritorno dei quarti di Finale. I gol delle bianconere: doppietta di Ferraresi, Di Bello e Tosello.(Molto) buona la prima per i ragazzi di Mister Rivalta, che espugnano Bologna nell'andata dei quarti di campionato. Zero a due per i nostri ragazzi, con due gol nel primo tempo, di Leone al 21' e Lontani al 43'. Appuntamento fra qualche giorno a Vinovo.Vincono le ragazze di Mister Vood nell'andata dei quarti di finale del campionato Under15 femminile. Successo a Sarnico contro l'Uesse Sarnico, 0-5 e seria ipoteca sulle semifinali.I gol: tripletta di Grigolo, Abbondanza e Garbin.