DaAnche quest'anno una delle nostre squadre Under 13, quella allenata da Lorenzo Niello, ha avuto il privilegio di partecipare al torneo "LaLiga FC Futures", evento sportivo internazionale – giunto alla sua ventottesima edizione – andato in scena a Maspalomas, nella suggestiva isola spagnola di Gran Canaria, e dedicato a squadre professionistiche Under 13 provenienti da tutto il mondo.È stata un'esperienza semplicemente unica, sensazionale. Un'esperienza che ha permesso ai nostri bianconeri di confrontarsi contro avversarie di un livello molto alto, con idee di calcio differenti.Il percorso della squadra di Lorenzo Niello è stato ottimo e si è concluso ai quarti di finale contro il Real Madrid che, poi, ha chiuso il torneo in terza posizione alle spalle soltanto del Real Betis, secondo, e del Siviglia, vincitore dell'evento.Di seguito andiamo a riepilogare il percorso dei nostri bianconeri, partendo dalle squadre che hanno preso parte al torneo.SQUADRE PARTECIPANTIAthletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcellona, Borussia Dortmund, Girona, Inter, Las Palmas, Orlando City, Penarol, PSG, Real Betis, Real Madrid, Siviglia, Valencia e Villarreal.IL PERCORSOFASE A GIRONIJuventus-Inter 2-0CeratoFazzalariJuventus-Valencia 1-0MaggioreJuventus-Las Palmas 0-1La nostra Under 13 si è qualificata alla fase a eliminazione diretta come prima classificata del proprio girone.QUARTI DI FINALEJuventus-Real Madrid 0-2