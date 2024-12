Laè alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato complici gli infortuni di Gleisone di Juan. Un profilo quindi che possa approdare a Torino già nella sessione invernale di mercato e che sia subito pronto a scendere in campo agli ordini di Thiago Motta. Stando a quanto riferisce Sky Sport un profilo che piace dalle parti della Continassa è quello di Luiz Felipe, l'ex difensore della Lazio che ha da poco concluso il suo contratto con l'Al-Ittihad. Non è il preferito ma è comunque un nome che potrebbe esser valido.