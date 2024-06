Possibile svolta nel futuro di Luis. Il talento della, premiato come miglior giocatore dell’ultimo Europeo Under 19 con l’Italia, ha deciso di cambiare agente: il classe 2004 si è separato da Federico Pastorello e si è affidato a Fali Ramadani. Hasa, il cui contratto è stato prolungato fino al 2025, desidera un rinnovo più lungo con un aumento di stipendio, riferisce Tuttosport. Ramadani ha già attirato l'interesse di alcuni club della Bundesliga e di altri club italiani. Ora spetta a lui gestire il futuro di Hasa, con un nuovo incontro con Giuntoli previsto a breve. A gennaio, Hasa era stato richiesto da Sampdoria e Verona. Ora, come riportato da Tuttosport, Ramadani e Giuntoli dovranno discutere non solo di Federico Chiesa ma anche del futuro di Hasa.