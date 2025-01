Perché Locatelli ha chiesto un confronto a Thiago Motta

La squadra crede ancora nel progetto, ma qualche muso lungo c'è stato: da Federico Gatti che è stato privato della fascia da capitano a Nicolò Fagioli che vede pochissimo il campo, fino a Dusan Vlahovic infastidito dalle ripetute sostituzioni e Douglas Luiz scontento per il poco utilizzo. Ed ecco che allora nei giorni scorsi, attraverso il capitano dell'ultimo periodo , i giocatori dellahanno chiesto un confronto a, con l'obiettivo di uscire tutti insieme da un momento di difficoltà.Lo racconta La Gazzetta dello Sport, spiegando che ora per il tecnico sarà fondamentale riportare serenità e ridare certezze alla truppa, oltre a trovare accorgimenti tattici per subire meno goal (6 nelle ultime 4 partite) ed evitare altre rimonte come successo negli ultimi tre match. L'intento comune di squadra e dirigenza è dare una sterzata decisa, ritrovando il successo e anche la fiducia che in questo momento sta iniziando a venire meno.





