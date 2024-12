Manuelsi conferma come uno dei protagonisti del panorama calcistico italiano, distinguendosi per la sua capacità di fornire assist decisivi. Il centrocampista della Juventus è uno dei soli due giocatori italiani ad essere riusciti nell’impresa di servire almeno due assist in ciascuna delle ultime sette stagioni di Serie A, un traguardo che condivide con Nicolò. Questo dato evidenzia la costanza e la qualità del suo gioco, sia in fase di costruzione che nell’ultimo passaggio. La sua capacità di incidere in modo regolare lo rende un elemento fondamentale sia per il suo club che, nuovamente, per la Nazionale.