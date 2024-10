La Juventus si prepara ad affrontare l'Inter a San Siro in un clima di emergenza, ma può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di. La squadra di Thiago Motta, infatti, deve fare i conti con diverse assenze, complicando la preparazione al big match.Il recente incontro di Champions League contro lo Stoccarda non ha portato solo la prima sconfitta stagionale, ma anche una nuova preoccupazione: Douglas Luiz ha accusato un fastidio muscolare prima della partita allo Stadium. "Ha avvertito un piccolo dolore e, per precauzione, i medici hanno preferito fermarlo. Non sembra nulla di grave, ma non ci voleva", ha dichiarato Giuntoli nel pre-partita.Con l'Inter alle porte, la Juventus spera di recuperare al meglio i suoi giocatori chiave per affrontare una sfida cruciale. Non ci sarà Douglas, che punta a recuperare per la prossima partita.