I numeri della Juventus allo Stadium



Le difficoltà in campionato e in Europa

C’era una volta il “Fort Stadium”, una vera e propria roccaforte per la. Erano pochi, anzi pochissimi, gli avversari capaci di espugnare, il tempio bianconero inaugurato nel settembre 2011, che accompagnò il club nell’avvio dell’era dei nove scudetti consecutivi. Quel tempo, però, sembra ormai lontano, e i numeri raccontano una realtà profondamente diversa.Per anniè stato il valore aggiunto della. Le statistiche delle prime stagioni lo confermano: una media di 2,3 punti a partita e 1,9 gol segnati, numeri che lo rendevano un campo tra i più temuti d’Europa. Tuttavia, nella stagione 2024-25, questo trend positivo si è drasticamente invertito, trasformando quello che era un punto di forza in un potenziale punto debole.In questa stagione, i bianconeri hanno disputato 12 partite casalinghe tra Serie A e Champions League, ottenendo solo 5 vittorie, 6 pareggi e incassando l’unica sconfitta stagionale contro lo Stoccarda. La media è scesa a 1,75 punti a partita e 1,5 gol segnati: numeri ben al di sotto delle aspettative per una squadra che vuole ambire ai vertici.In Serie A, la Juventus non vince in casa da oltre un mese: l’ultimo successo risale al derby contro il Torino, datato 9 novembre. In Champions League, la vittoria per 2-0 contro il Manchester City una settimana fa sembrava poter rappresentare un punto di svolta, ma il successivo pareggio contro il Venezia, ultimo in classifica, ha fatto nuovamente calare il morale.