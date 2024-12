Conceicao miglior giocatore della Juventus a novembre

Come ogni mese, lapremierà il miglior giocatore bianconero. A novembre davanti a tutti c'è, che per la seconda volta consecutiva è stato votato come miglior giocatore della Juventus. Di seguito il comunicato del club bianconero."Dopo il riconoscimento ottenuto nel mese di ottobre, per Francisco Conceicao arriva anche il secondo.Basandoci sui voti espressi dai tifosi bianconeri su Juventus.com al termine di ogni gara disputata nel mese di novembre, il vincitore del premio EA Sports FC Player of the Month di questo mese è, per la seconda volta consecutiva, il classe 2002 portoghese.Un riconoscimento che Conceicao si è guadagnato con prestazioni costantemente di alto livello, arricchite da un rigore procurato nella trasferta di UEFA Champions League sul campo del Lille e dal perfetto assist fornito a Kenan Yildiz per il definitivo 2-0 nella stracittadina contro il Torino dello scorso 9 novembre.Francisco riceverà il premio prima del match interno contro il Bologna, in programma all’Allianz Stadium proprio domani – sabato 7 dicembre 2024 – alle ore 18:00".