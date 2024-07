Il lavoro di oggi alla Continassa



La gestione dei brasiliani e di Yildiz

Altro giro, altra giornata alla. Che torna a ripopolarsi dell'intero gruppo a disposizione di, tranne qualche, pronto a passare alle dipendenze di Paolo. Ricambio normale e nessuna bocciatura: tra oggi e domani c'è il rientro degli ultimi vacanzieri, cioè dei tre brasiliani - Danilo, Bremer e il volto nuovo- e di, tornato già qualche giorno fa a Torino per operarsi al naso durante le vacanze. E' stato l'unico ad avere un approccio diretto con mister, gli altri sono stati contattati solo telefonicamente.Si procede, dunque, in campo. Sotto un sole cocente e un'estate che in città ha iniziato a non dare scampo. In Germania c'era tutt'altro clima, mapunta sulla voglia e sulla freschezza delle idee per combattere pure il caldo. Bisogna essere pronti, arrivare preparati all'amichevole di sabato contro il. Pure per mostrare - e mostrarsi - sulla rotta giusta, cioè quella della crescita. Ma come saranno gestiti gli ultimi arrivati? Più o meno come sono stati gestiti i primi nazionali per la sfida al Norimberga.Con ogni probabilità, salvo decisioni last minute, aandrà l'intero gruppo tranne chi è fuori dal progetto. Thiago e la società potrebbero infatti adottare lo stesso pugno duro utilizzato per il ritiro in Germania, che a questo punto comprende anche FedericoPer i brasiliani e, la gestione non cambia: una piccola sgambata per mettere minuti nelle gambe e la benzina necessaria. Non ce li aspettiamo titolarissimi, ma di vederli in campo sì, eccome.





