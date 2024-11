Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono sensazioni positive per il recupero diin vista del prossimo match contro il. Il centrocampista brasiliano si è fermato il 22 ottobre scorso a causa di un infortunio, ed è ormai fuori da quasi un mese. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti fanno sperare in un suo ritorno in campo per la partita contro il Milan, sebbene con molta probabilità partirà dalla panchina. La sua presenza potrebbe comunque essere decisiva, con il giocatore che spera di poter contribuire alla causa della sua squadra non appena sarà completamente recuperato.