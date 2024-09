Laspera di recuperare Arekper il match contro il Napoli, in programma sabato, ma al momento non ci sono certezze sulla sua presenza in panchina. Milik, reduce da un intervento al menisco sinistro a giugno dopo un infortunio in nazionale, è alla Juventus dal 2022 con 74 partite e 17 gol. Ex giocatore del Napoli, con cui ha giocato 122 partite e segnato 48 gol dal 2016 al 2021, il polacco ha vinto una Coppa Italia sia con la Juventus che con il Napoli. Il suo contratto con i bianconeri scade nel 2026.