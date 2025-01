Con il mercato di gennaio alle porte, il nome di Nicolòè destinato a rimanere uno dei più discussi in casa Juventus. La sua esclusione dalla partita contro il Torino potrebbe essere solo il preludio di una separazione imminente, soprattutto se le dinamiche interne alla squadra non dovessero cambiare. L'interesse su Fagioli non manca, e diversi club di Serie A potrebbero essere pronti ad approfittare della situazione, offrendo un'opportunità per il centrocampista di rilanciarsi in un nuovo contesto.La Juventus, dal canto suo, potrebbe decidere di cedere il giovane talento, soprattutto considerando la necessità di fare spazio in una rosa che necessità di una maggiore coesione e magari anche qualche innesto strategico.