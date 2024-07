Rabiot Juve, la situazione

Prosegue la fase di stallo tra lae Adrien. Il centrocampista francese, attualmente svincolato, non ha ancora raggiunto alcun accordo con altre squadre, nonostante ci siano stati interessi da diversi club.Dall'altra parte, la Juventus mantiene ferma l’offerta di rinnovo già avanzata, ma al momento non è arrivata nessuna risposta da parte del giocatore. Anche se l'Europeo è terminato e Rabiot ha avuto modo di riflettere sulla sua situazione, le negoziazioni continuano a essere in sospeso. La Juventus spera di trovare una soluzione definitiva, mentre Rabiot valuta attentamente le opzioni sul tavolo. Questo periodo di incertezze è cruciale per il futuro di entrambe le parti, e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per comprendere se il centrocampista continuerà la sua avventura a Torino o intraprenderà un nuovo percorso altrove.