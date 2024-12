Verso Juventus-Milan: le scelte di Thiago Motta

Lasi prepara a sfidare il(match in programma venerdì 3 gennaio). Appuntamento importante per i bianconeri, che possono sfruttare la competizione per alzare un trofeo e guadagnare fiducia per il proseguo della stagione. Ma con quale formazione Thiago Motta affronterà la partita? Ecco le prime idee.Scelte praticamente obbligate in difesa, dove però può ritrovare un posto tra i titolari Andrea Cambiaso al posto di McKennie. Non si tocca la coppia di centrocampo formata da Locatelli-Thuram. I dubbi maggiori sono in attacco, dove Nico Gonzalez spinge per avere una maglia dal primo minuto ea meno di sorprese sarà di nuovo tra i titolari dopo l'iniziale panchina con la Fiorentina. Da non escludere un riposo dicontro il Milan.